Influente apoiador democrata diz que entrevista de Biden não encerra preocupações

PERFORMANCE/DEBATE/JOE BIDEN/ PRESIDENTE EUA - O fundador do Venture for America e empresário americano Andrew Yang escreveu, em publicação no X (antigo Twitter) que o desempenho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na primeira entrevista que concede à uma rede de TV americana foi melhor que durante o debate com o ex-presidente Donald Trump, na semana passada. Isso, contudo, não elimina as preocupações em torno da campanha de reeleição do democrata.