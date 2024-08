O número de mortes causadas por deslizamentos de terra devido a intensas chuvas no sul da Índia subiu para 167 nesta quarta-feira, 31. Os deslizamentos ocorreram após um temporal atingir vilas montanhosas no distrito de Wayanad, no estado de Kerala. Outras 191 pessoas continuam desaparecidas. As informações são da agência de notícias Press Trust of India.