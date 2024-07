Índia: Délhi tem protestos após estudantes morrerem afogados em porão alagado de prédio

O afogamento de três estudantes no porão de um instituto de preparação para provas em Délhi, onde fica a capital da Índia, Nova Délhi, gerou indignação e protestos no último domingo, 28. Os estudantes, todos na faixa dos 20 anos, morreram na noite de sábado, 27, após ficarem presos no porão onde estudavam, inundado pela forte chuva. A polícia prendeu sete pessoas, incluindo o dono do instituto, que irão responder por negligência. As informações são da BBC.