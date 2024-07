Pelo menos 25 mil pessoas foram retiradas na terça-feira, 23, da região do Parque Nacional de Jasper, na província de Alberta, no Canadá, depois que incêndios florestais se espalharam rapidamente pelo parque. As informações são da ABC News, que afirma que Alberta está enfrentando condições extremas, com mais de 170 incêndios florestais na região.