Imagem de atentado Torna vitória de Trump mais provável, diz CEO do Eurasia Group

O presidente da consultoria política Eurasia, Ian Bremmer, afirmou que a imagem do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump com sangue no rosto, após ser atingido de raspão por um tiro na orelha, é "icônica" e pode tornar a sua vitória mais provável nas eleições presidenciais, em novembro. "Eu suspeito que essa imagem vai se transformar em uma peça muito importante de sua campanha", disse Bremmer, ao avaliar o incidente com Trump, durante um comício, na Pensilvânia, na tarde deste sábado. "Torna mais provável que Trump vença", acrescentou.