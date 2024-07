O grupo libanês Hezbollah afirma ter lançado mais de 200 foguetes contra várias bases militares em Israel, em retaliação a um ataque que matou um de seus comandantes seniores. O ataque do grupo militante apoiado pelo Irã nesta quinta-feira (4) foi um dos maiores no conflito que já dura meses ao longo da fronteira entre Líbano e Israel, com as tensões aumentando nas últimas semanas.