O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou, nesta quarta-feira, 31, o ataque aéreo conduzido por Israel na terça-feira, 30, em Beirute, capital do Líbano, e disse acompanhar com "extrema preocupação" a escalada de hostilidades. A gestão brasileira fez um apelo à comunidade internacional para conter o agravamento do conflito.