O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou, nesta quarta-feira, 31, os ataques que Israel conduziu em Beirute, a capital do Líbano, contra alvos do Hezbollah e a morte do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã. O Brasil disse acompanhar com extrema preocupação a escalada e fez um apelo à comunidade internacional para conter o agravamento do conflito.