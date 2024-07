Governo Biden anuncia US$ 4,3 bi em subsídios para redução da poluição climática nos EUA

O governo de Biden apresentou nesta segunda-feira, 22, um pacote de subsídios no valor de US$ 4,3 bilhões para apoiar soluções comunitárias destinadas a combater a crise climática nos Estados Unidos. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) selecionou 25 projetos, abrangendo 30 Estados e uma comunidade indígena, para receber esses fundos, que visam reduzir a poluição do ar, melhorar a qualidade ambiental e acelerar a transição para uma economia de energia limpa.