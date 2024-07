Furacão Beryl cresce para força de categoria 5 enquanto devasta ilhas do sudeste do Caribe

A classificação do furacão Beryl foi elevada para a categoria 5 na noite de segunda-feira, 1º, depois de seus ventos arrancarem portas, janelas e telhados de casas no sudeste do Caribe, com uma tempestade alimentada pelo calor recorde do Atlântico. Beryl atingiu a ilha de Carriacou, em Granada, como o furacão de categoria 4 mais precoce no Atlântico. No final do dia, o Centro Nacional de Furacões em Miami (EUA) informou que seus ventos haviam aumentado para a força de categoria 5.