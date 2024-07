O primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, disse que vai apresentar seu pedido de renúncia na manhã desta segunda-feira, 08, após a coalização que o apoia, a centrista Juntos, a mesma do presidente Emmanuel Macron, ficar em segundo lugar nas eleições legislativas francesas, de acordo com pesquisas de boca de urna. O segundo turno do pleito ocorreu neste domingo, 08.