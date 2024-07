Joaquín Guzmán López, filho do traficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, declarou-se inocente nesta terça-feira (30) das acusações de tráfico de drogas em um tribunal de Chicago, para onde foi levado após ser detido junto com o cofundador do cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, na semana passada, no Texas.