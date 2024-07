Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 25, que prenderam dois dos principais líderes do Cartel de Sinaloa, um dos grupos criminosos mais poderosos do México. Ismael Zambada, conhecido como El Mayo, um dos principais líderes do cartel, e um filho de Joaquín Guzmán, o El Chapo, outro líder da organização criminosa, se entregaram às autoridades em El Paso, Texas.