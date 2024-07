A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou nesta terça, 30, que os Estados Unidos continuam a "monitorar de perto" o processo eleitoral na Venezuela, e reafirmou o pedido para que autoridades eleitorais do país divulguem dados detalhados, em meio a acusações de fraude para reeleger Nicolás Maduro. A porta-voz, porém, diz que ainda não decisão sobre eventuais sanções, diante do quadro no país latino-americano.