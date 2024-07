Um homem de 75 anos que estava desaparecido há quatro dias foi encontrado com vida em um pântano por uma guarda florestal e seu cão policial, disseram autoridades do estado do Maine, nos Estados Unidos. Michael Altmaier não era visto desde a segunda-feira, 8, quando saiu de casa para uma reunião na pequena cidade de Weld, localizado no sudoeste do estado, informou o Departamento de Pesca e Vida Selvagem do Maine nas redes sociais.