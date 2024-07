O governador do Havaí, Josh Green, disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode decidir nos próximos dias se continuará na corrida eleitoral. Green participou de uma reunião recente com Biden e outros governadores democratas, além de conhecer a família do atual presidente há anos. Sua expectativa é de que, caso Biden desista da candidatura, deva designar a vice-presidente Kamala Harris para substituí-lo na chapa.