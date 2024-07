Uma visita a uma caverna no oeste do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, por um grupo de exploradores no último domingo, 7, se transformou em uma missão de resgate quando eles encontraram uma cadela a cerca de 12 a 15 metros de profundidade. Após o resgate realizado pelo grupo, o animal foi levado para um abrigo, onde está se recuperando, informou a CBS News.