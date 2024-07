Espanha: acidente deixa ônibus parado na vertical em túnel

Mais de 20 pessoas ficaram feridas na terça-feira, 16, após um ônibus que transportava 60 funcionários da empresa Inditex, que se deslocavam para a fábrica da empresa, tombar na entrada de um túnel perto da cidade de Pineda de Mar, na Espanha. Ao menos 25 pessoas foram hospitalizadas. O ônibus parece ter batido na borda inclinada quando estava entrando no túnel e foi abobadado para cima até que sua frente parou no topo. Isso o deixou apoiado na diagonal sobre a entrada do túnel. A polícia está investigando a causa.