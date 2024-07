A ex-enfermeira britânica Lucy Letby foi considerada culpada pela tentativa de assassinato de um bebê prematuro na terça-feira, 2, pelo tribunal de Manchester, na Inglaterra. Letby cumpre 14 penas de prisão perpétua após ser condenada no ano passado pelo assassinato de sete bebês e pela tentativa de assassinato de outros seis no hospital Countess of Chester, entre junho de 2015 e junho de 2016. As informações são do The Guardian.