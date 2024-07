Em longo discurso, Trump mira tanto em Kamala Harris quanto em Joe Biden

Em discurso em tom cáustico, com referências sarcásticas aos adversários da chapa democrata - e dedicando quase tanto espaço à atual vice, Kamala Harris, quanto ao presidente Joe Biden, reiteradamente chamado de o "torto" e, em uma ocasião, de "estúpido" -, o candidato republicano Donald Trump, no sábado seguinte ao atentado da Pensilvânia, enfatizou a agenda de cortes de impostos e desregulamentação, bem como a promessa de atrair a produção automotiva de volta a Michigan, tradicional centro do setor nos Estados Unidos.