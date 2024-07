O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta terça-feira, 30, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para tratar sobre a eleição presidencial na Venezuela, que ocorreu no último domingo, 28, marcada por suspeita de fraude. No telefonema, o petista disse ser fundamental a publicação das atas eleitorais do pleito, posição que teve concordância do americano.