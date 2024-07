Eleições na Venezuela: Maduro diz que ex-presidentes são 'personas non gratas'

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, afirmou que os ex-presidentes impedidos de acompanhar as eleições de domingo no país são "personas non gratas" e não foram convidados pelo Poder Eleitoral. "São ridículos porque sabem que são personas non gratas", disse Maduro em um programa transmitido nas redes sociais da imprensa presidencial, em referência aos ex-presidentes latino-americanos Mireya Moscoso e Vicente Fox que estavam retornando ao país para acompanhar o pleito de amanhã. Segundo Maduro, o Poder Eleitoral decide quem é convidado ou não para acompanhar o processo eleitoral.