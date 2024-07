Eleições EUA: Trump diz que nunca venderá bitcoins do governo, focando em 'reserva estratégica'

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no fim de semana que pretende manter todos os bitcoins que o governo do país já tem ou venha a conseguir no futuro, sem vender nunca esses criptoativos. Segundo o ex-presidente, esses bitcoins servirão como "o núcleo do estoque da reserva nacional estratégica de bitcoin", e os criptoativos "dispararão" de preço em um eventual governo dele, mesmo em relação às projeções do próprio setor. Ele falou na Bitcoin Conference, em Nashville, no sábado, 27, e também disse que vetará a eventual emissão de uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês).