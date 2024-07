O megainvestidor de Wall Street, Bill Ackman, da gestora Pershing Square, formalizou o seu apoio ao ex-presidente Donald Trump após o atentado que o republicano sofreu neste sábado, durante um comício, em Butler, na Pensilvânia. Apoiador do partido democrata, ele era uma das vozes do mercado que vinha defendendo a retirada da candidatura de reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.