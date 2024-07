O braço normativo do Comitê Nacional Democrata pretende se reunir nesta sexta-feira, 19, para avançar nos planos de um encontro virtual, antes de 7 de agosto, para nomear a escolha do partido para a disputa presidencial dos Estados Unidos, antes da convenção do partido. A convenção do Partido Democrata está prevista para 19 de agosto. A campanha "Biden para presidente" também está convocando uma reunião com toda a equipe para esta sexta-feira.