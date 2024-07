O autor dos disparos contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, morador da Pensilvânia, estava registrado no partido republicano, segundo informações da imprensa americana. Ele foi identificado pelo FBI, que ainda apura as razões que o levaram a atirar contra Trump, no meio de uma multidão, durante um comício ontem, na Pensilvânia.