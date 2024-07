A democracia não está gerando o resultado que os cidadãos esperavam e isso está abrindo espaço para o crescimento de governos autoritários na América Latina (AL), disse nesta segunda-feira, 22, a ex-presidente do Chile e ex-Comissária de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, durante a abertura do evento paralelo ao G20 Brasil, "States of the Future".