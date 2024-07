O corpo de William Stampfl, um alpinista norte-americano desaparecido desde 2002, foi encontrado mumificado na montanha Huascaran, no Peru, segundo informações do jornal britânico The Independent. Depois de 22 anos do seu desaparecimento, seu corpo, roupas e passaporte foram descobertos perfeitamente preservados na neve, graças ao ambiente frio. A identificação foi possível devido aos documentos encontrados junto ao corpo, diz o jornal.