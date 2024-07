Um copiloto da Easyjet - companhia aérea britânica - foi hospitalizado após desmaiar durante um voo que partiu de Luton, no sudeste da Inglaterra com destino a Lisboa, em Portugal, no sábado, 27. Um raro alerta vermelho, que sinaliza uma interrupção obrigatória das operações aéreas como medida de segurança, foi emitido pela aeronave Airbus A320 no momento do incidente, informou o The Independent.