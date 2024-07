A China e as Filipinas chegaram a um acordo que, segundo esperam, encerrará os confrontos na parte mais disputada do Mar do Sul da China, informou o governo filipino no domingo. Duas autoridades filipinas, que tinham conhecimento das negociações, confirmaram o acordo à Associated Press sob condição de anonimato e o governo filipino emitiu posteriormente uma breve declaração anunciando o acordo, sem fornecer detalhes.