Ao menos 15 pessoas morreram no domingo, 28, depois que um deslizamento de terra atingiu uma residência próximo a província de Hunan, região turística do sudeste da China, durante as fortes chuvas que inundaram a região. Em outra parte do país, um entregador morreu no sábado após o veículo em que estava ser atingido por uma árvore que caiu em Xangai. As informações são da ABC News.