Em meio a crise pós-eleitoral que se avizinha na Venezuela, com a ditadura de Nicolás Maduro declarando vitória nas eleições presidenciais do domingo, 29, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi na contramão dos demais países sul-americanos e até o início da madrugada desta segunda-feira, 29, não se posicionou sobre a controvertida declaração do líder chavista como vencedor da disputa.