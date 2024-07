O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou nesta segunda-feira, 29, um tom cauteloso e mais brando na comparação com países vizinhos da América do Sul ao se manifestar sobre o anúncio da reeleição do ditador Nicolás Maduro, na Venezuela. Marcado por indícios e denúncias de fraude, o processo eleitoral venezuelano impôs um dilema diplomático para o governo petista, que historicamente respaldou o regime chavista no país vizinho.