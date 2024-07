O presidente dos EUA, Joe Biden, destacou em trecho da entrevista exclusiva que concedeu a Lester Hold, da NBC, que fui um erro dizer recentemente que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, deveria estar na "mira" dos analistas políticos e do público, pois ele queria dizer "foco na suas políticas e mentiras que disse no debate" realizado em junho com o democrata.