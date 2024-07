O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundiu sua vice-presidente, Kamala Harris, com o seu adversário político, o republicano Donald Trump, durante coletiva de imprensa nesta noite, no fim do encontro dos integrantes da Organização dos Países do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Mais cedo, Biden já havia chamado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin.