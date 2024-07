Uma mulher de quase 50 anos se tornou a primeira pessoa a ser presa sob as leis de casamento forçado da Austrália. Sakina Muhammad Jan foi declarada culpada de coagir a sua filha, Ruqia Haidari, de 21 anos, a se casar com Mohammad Ali Halimi, 26, em troca de dinheiro. A jovem foi assassinada pelo marido seis semanas após o casamento, em 2019, crime pelo qual ele foi condenado à prisão perpétua. As informações são da BBC.