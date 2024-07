A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou em nota que a Corte não irá mais enviar técnicos do tribunal para acompanhar as eleições da Venezuela, que será realizada no próximo domingo. Durante comício nesta terça-feira, 23, Maduro disse que os boletins de urna no Brasil não são auditáveis.