O assessor especial do governo brasileiro para assuntos internacionais, Celso Amorim, cobrou transparência no processo eleitoral da Venezuela e disse aguardar que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ofereça as atas que embasam a vitória de Nicolás Maduro no pleito de domingo, 28. Amorim, contudo, afirmou que não irá endossar "nenhuma narrativa de fraude" nas eleições presidenciais.