Alemanha: aeroporto de Frankfurt suspende voos após manifestantes climáticos bloquearem pista

O aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha, suspendeu temporariamente os voos nesta quinta-feira, 25, depois que ativistas climáticos bloquearam a pista em protesto contra o uso de combustíveis fósseis. Seis manifestantes teriam se colado ao solo em uma pista, segundo o grupo ativista Oil Kills. Dezenas de voos foram desviados ou cancelados. O aeroporto, usado por quase 60 milhões de pessoas no ano passado, informou que os voos estavam "retomando gradualmente" após a suspensão temporária do tráfego aéreo "devido a uma operação policial". As informações são da CNN.