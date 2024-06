Um vulcão expeliu uma nuvem de cinzas e vapor para o céu noturno no centro das Filipinas, em uma poderosa explosão que fez com que mais de 700 pessoas fossem deslocadas de suas casas. A explosão do monte Kanlaon na noite da segunda-feira, 3, na ilha Negros, acionou sirenes em Canlaon - uma cidade de quase 60.000 habitantes ao sul do vulcão.