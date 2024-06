Todos os 27 países da União Europeia realizam, entre os dias 6 e 9 de junho, eleições para as 720 cadeiras do Parlamento Europeu e a formulação de políticas da Comissão Europeia, braço executivo do bloco. Há expectativa de ganho de espaço de nomes à direita e mesmo da extrema-direita, o que pode provocar impacto duradouro na UE e ajudar nomes desse campo em países da região, como na França e na Itália.