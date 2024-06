Cerca de 9 mil tropas de 20 países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) participam neste mês de exercícios militares na região do Mar Báltico, que se tornou estrategicamente sensível após a invasão russa à Ucrânia. Uma das novidades é a participação da Suécia como membro Otan, após entrar na organização no início do ano.