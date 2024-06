Nove pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças pequenas e a mãe delas, após um atirador ter aberto fogo em um parque aquático no subúrbio de Detroit, nos Estados Unidos, neste sábado, 15. Durante o ataque, um menino de 8 anos foi baleado na cabeça e está em estado crítico, segundo informações do xerife do condado de Oakland, Mike Bouchard, à imprensa local.