A Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira, 3, a suspensão de um acordo de reaproximação com a Coreia do Norte. A paralisação é uma punição depois que o país lançou balões carregados de lixo no território sul-coreano, mesmo com o país liderado por Kim Jong-Un anunciando a interrupção dos lançamentos. O acordo intercoreano, assinado em 2018, tem o objetivo de reduzir conflitos na linha de frente entre os dois países. A suspensão deve durar até que a confiança mútua seja restabelecida.