Após um debate de mais de 12 horas, o Senado argentino aprovou no fim da noite da quarta-feira, 12, o texto-base do pacote de reformas conhecido como "lei ônibus", crucial para o presidente ultraliberal Javier Milei. Após um empate e várias concessões do governo, o voto decisivo em favor do projeto foi dado pela presidente do Senado e vice-presidente, Victoria Villarruel. Os senadores continuaram com a votação dos artigos da lei, em separado, muitos dos quais objeto de árduas negociações. Os debates seguiram durante a madrugada.