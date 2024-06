Um tribunal de Vladivostok, no extremo leste da Rússia, condenou nesta quarta-feira, 19, o soldado norte-americano Gordon Black a três anos e nove meses de prisão, sob as acusações de roubo e de ameaçar matar a namorada, informaram agências de notícias estatais. Com a sentença, o soldado de 34 anos deve cumprir pena em uma colônia penal, mas ele já afirmou que irá recorrer. As informações são da BBC.