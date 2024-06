A norte-americana Aimee Betro, 44, que seus vizinhos pensavam que atuava apenas como uma administradora do time de beisebol Milwaukee Brewers, também atua como assassina de aluguel, segundo um tribunal do Reino Unido. Ela está no centro de uma caçada internacional após o seu envolvimento em uma frustrada conspiração para matar um comerciante de Birmingham, no Reino Unido, em 2019, vir à tona. Ela só não efetivou o crime porque a arma falhou. As informações são do jornal britânico Daily Mail.