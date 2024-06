Uma frota de navios de guerra da Rússia chegou a Cuba nesta quarta-feira, 12,paras exercícios militares no Mar do Caribe. O comboio é formado por uma fragata, um submarino nuclear, um navio petroleiro e um rebocador de resgate. Analistas avaliam o ensaio, a pouco mais de 100 quilômetros da costa americana, uma projeção de força à medida que crescem as tensões sobre o apoio ocidental à Ucrânia.