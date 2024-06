Prisão dos EUA liberta por engano suspeito de assassinato por conta de erro de digitação

Uma prisão no Estado de Ohio, nos Estados Unidos, libertou por engano um suspeito de assassinato devido a um erro de digitação. Autoridades locais informaram na quarta-feira, 26, que o suspeito, Amarion Sanders, de 22 anos, já retornou à prisão, após ser capturado durante uma abordagem no trânsito realizada por equipes federais. As informações são da ABC News. De acordo com a emissora, policiais do condado, estaduais e federais foram mobilizados na busca por Sanders.