Passageiros da Sky Vision Airlines, que faziam o trajeto entre a cidade do Cairo, no Egito, e Taif, na Arábia Saudita, no dia 12, viveram uma experiência inesperada. Enquanto estavam no ar, no voo NE 130, foram informado que o comandante da aeronave havia sofrido morte repentina. O copiloto assumiu o comando da aeronave e fez um pouso de emergência.